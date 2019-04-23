Компания «Ростелеком» выступит генеральным спонсором Эстафеты в честь Дня Победы

Компания «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,2 млн пользователей, из которых свыше 5,3 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» запустил весеннюю акцию «Для своих». До 31 мая 2019 года новым и действующим абонентам «Домашнего интернета» компании доступны популярные сервисы и услуги по выгодным ценам. Пользователи могут создать свою цифровую экосистему, подключив «Интерактивное ТВ», мобильную связь, видеонаблюдение, подписку «Лицей». Любая из этих услуг обойдется в 199 рублей в месяц, что гораздо ниже базовых тарифов.

ТВ-пакет «Для своих» даст возможность смотреть 128 телеканалов в «Интерактивном ТВ» или 109 каналов в сервисе Wink*, который предназначен для онлайн-просмотра ТВ-каналов, фильмов и сериалов в цифровом или HD-качестве. Мобильное приложение Wink можно скачать на любое мобильное устройство и наслаждаться любимыми телепередачами, кино и сериалами дома, в транспорте, в аэропорту и везде, где есть интернет.

Все желающие могут подключить «Видеонаблюдение» и на расстоянии присматривать за близкими, оставшимися дома. Цифровая камера с широким углом обзора, инфракрасной подсветкой для съемки в темноте и датчиком движения передает видеотрафик в облако «Ростелекома» в зашифрованном виде, сообщая владельцу обо всех событиях в поле своего зрения. Следить за происходящим в онлайн-режиме или просмотреть архив** можно в мобильном приложении и через web-интерфейс из любой точки мира.

Еще одно акционное предложение – тарифный план мобильной связи «Для своих»: абонент получает 4 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на городские и мобильные номера «Ростелекома» по всей России, 200 минут звонков на других операторов России и 50 SMS. И всё это – тоже за 199 рублей в месяц.

Узнать более подробно об условиях участия в акции «Для своих», технической возможности для подключения основных и дополнительных акционных услуг и сервисов «Ростелекома» можно на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.