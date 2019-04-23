Компания «Ростелеком» выступит генеральным спонсором Эстафеты в честь Дня Победы

Компания «Ростелеком» стала генеральным спонсором легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Компания «Ростелеком» стала генеральным спонсором легкоатлетической Эстафеты, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,2 млн пользователей, из которых свыше 5,3 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
«Ростелеком» запустил весеннюю акцию «Для своих». До 31 мая 2019 года новым и действующим абонентам «Домашнего интернета» компании доступны популярные сервисы и услуги по выгодным ценам. Пользователи могут создать свою цифровую экосистему, подключив «Интерактивное ТВ», мобильную связь, видеонаблюдение, подписку «Лицей». Любая из этих услуг обойдется в 199 рублей в месяц, что гораздо ниже базовых тарифов.
ТВ-пакет «Для своих» даст возможность смотреть 128 телеканалов в «Интерактивном ТВ» или 109 каналов в сервисе Wink*, который предназначен для онлайн-просмотра ТВ-каналов, фильмов и сериалов в цифровом или HD-качестве. Мобильное приложение Wink можно скачать на любое мобильное устройство и наслаждаться любимыми телепередачами, кино и сериалами дома, в транспорте, в аэропорту и везде, где есть интернет.
Все желающие могут подключить «Видеонаблюдение» и на расстоянии присматривать за близкими, оставшимися дома. Цифровая камера с широким углом обзора, инфракрасной подсветкой для съемки в темноте и датчиком движения передает видеотрафик в облако «Ростелекома» в зашифрованном виде, сообщая владельцу обо всех событиях в поле своего зрения. Следить за происходящим в онлайн-режиме или просмотреть архив** можно в мобильном приложении и через web-интерфейс из любой точки мира.
Еще одно акционное предложение – тарифный план мобильной связи «Для своих»: абонент получает 4 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на городские и мобильные номера «Ростелекома» по всей России, 200 минут звонков на других операторов России и 50 SMS. И всё это – тоже за 199 рублей в месяц.
Узнать более подробно об условиях участия в акции «Для своих», технической возможности для подключения основных и дополнительных акционных услуг и сервисов «Ростелекома» можно на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.
*Wink объединяет мобильные приложения для iOS и Android, веб-портал wink.rt.ru, приложение для Smart TV Samsung и LG, а также телевизоры и приставки на Android TV и приставки Apple TV.
**В рамках акции «Для своих» доступен один полный день хранения архивной видеозаписи.
Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).
Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».
Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».
Генеральный партнер:
Псковское отделение ПАО Сбербанк
Генеральные спонсоры:
Псковский Электромашиностроительный Завод
Почетный спонсор:
Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»
Официальный партнер:
Сеть фирменных магазинов «Продукты Ермолино»
Партнеры:
Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»
Клуб виртуальной реальности ImperiaVR
Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром»