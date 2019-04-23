Псковского мотоциклиста, сбившего насмерть 6-летнюю девочку, взяли под стражу

Мотоциклиста, насмерть сбившего в Пскове 6-летнюю девочку, заключили под стражу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С 7 по 19 апреля мужчина находился в областной клинической больнице с травмами, которые он получил в результате ДТП. Эксперты в ходе медицинской экспертизы обнаружили в крови у водителя мотоцикла 1,3 промилле алкоголя, что является лёгкой степенью опьянения.

Основаниями к заключению под стражу стало то, что байкер в момент аварии был пьян и официально не трудоустроен. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что обвиняемый может попытаться скрыться от суда и следствия.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов 6-летняя девочка угодила под колеса мотоцикла. 33-летний водитель мотоцикла «Honda» не сумел вовремя затормозить и сбил маленькую девочку, которая вместе с мамой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок скончался в Детской областной больнице от полученных травм.