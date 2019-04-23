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Спорт

В Печорах наградили победителей областной Спартакиады среди восьмиклассников

23 апреля 2019 года, 15:10

Определились самые быстрые спортсмены 11-й областной Спартакиады среди учащихся 8-класов, которая прошла в Печорах на минувших выходных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В общей сложности за победу боролись 23 команды, около 230 человек.

Победителем стала команда Новосокольнического района, второе место досталось спортсменам из Невельского района. Бронзу получила команда Порховского района.

Самые шустрые парни получили свои награды.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
В личном первенстве среди юношей первое место занял Роман Матвеев из Печор, второе место завоевал Сергей Мищенко из Пскова, а третье место досталось Егору Гусаку из Струг Красных.

Среди девушек первое место заняла Полина Дюкова из Великолукского района, второе место присудили Дарье Блажевич из Невеля, а третье место завоевала Мария Бабахина из Новосокольников.

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