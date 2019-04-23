В Печорах наградили победителей областной Спартакиады среди восьмиклассников

Определились самые быстрые спортсмены 11-й областной Спартакиады среди учащихся 8-класов, которая прошла в Печорах на минувших выходных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В общей сложности за победу боролись 23 команды, около 230 человек.

Победителем стала команда Новосокольнического района, второе место досталось спортсменам из Невельского района. Бронзу получила команда Порховского района.