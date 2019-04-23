В Печорах наградили победителей областной Спартакиады среди восьмиклассников

Определились самые быстрые спортсмены 11-й областной Спартакиады среди учащихся 8-класов, которая прошла в Печорах на минувших выходных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В общей сложности за победу боролись 23 команды, около 230 человек.
Победителем стала команда Новосокольнического района, второе место досталось спортсменам из Невельского района. Бронзу получила команда Порховского района.
В личном первенстве среди юношей первое место занял Роман Матвеев из Печор, второе место завоевал Сергей Мищенко из Пскова, а третье место досталось Егору Гусаку из Струг Красных.
Самые шустрые парни получили свои награды.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Среди девушек первое место заняла Полина Дюкова из Великолукского района, второе место присудили Дарье Блажевич из Невеля, а третье место завоевала Мария Бабахина из Новосокольников.