В Исаакиевском соборе выставили литографии Спегальского, посвященные Пскову 60-х годов

Литографии Спегальского из собрания Изборского музея-заповедника выставлены в Исаакиевском соборе на выставке «Создано в блокадном Ленинграде», которая проработает до 14 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Посетителям Исаакиевского собора представят живописные уголки Троицкого собора, Палат Меньшикова, Довмонтова города, Гремячей башни, храмов и других исторических архитектурных объектов города, изображенных на литографиях 60-х годов прошлого века.

Напомним, Юрий Павлович Спегальский (1909 – 1969) – знаток древнего Пскова, архитектор, реставратор, ученый, художник. В 1941 и 1942 годах в блокадном Ленинграде Спегальский создал серию рисунков-реконструкций древних памятников под названием «По Пскову XVII века».

После войны Юрий Спегальский создал общий генеральный проект планировки разрушенного Пскова.