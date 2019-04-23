Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Культура

В Исаакиевском соборе выставили литографии Спегальского, посвященные Пскову 60-х годов

23 апреля 2019 года, 12:53

Литографии Спегальского из собрания Изборского музея-заповедника выставлены в Исаакиевском соборе на выставке «Создано в блокадном Ленинграде», которая проработает до 14 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Посетителям Исаакиевского собора представят живописные уголки Троицкого собора, Палат Меньшикова, Довмонтова города, Гремячей башни, храмов и других исторических архитектурных объектов города, изображенных на литографиях 60-х годов прошлого века.

Напомним, Юрий Павлович Спегальский (1909 – 1969) – знаток древнего Пскова, архитектор, реставратор, ученый, художник. В 1941 и 1942 годах в блокадном Ленинграде Спегальский создал серию рисунков-реконструкций древних памятников под названием «По Пскову XVII века».

После войны Юрий Спегальский создал общий генеральный проект планировки разрушенного Пскова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Фестиваль
17 апреля 09:59

220 Пушкиных

Какие метаморфозы ждут праздник на поляне в Михайловском, получивший к юбилею поэта новое название

Культура / Фестиваль
16 апреля 11:56

Воины Невского снова победят «ливонцев»

Зрители Ледового побоища не увидят тонущих рыцарей и «засадного» полка

Культура / Событие
16 апреля 10:03

Ганза на финише

Культурная программа на «четверку», благоустройство — без комментариев