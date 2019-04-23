Привокзальную площадь перекроют из-за прибытия в Псков поезда с военными трофеями из Сирии

Из-за проведения в Пскове военно-патриотической акции «Сирийский перелом» в Пскове будет временно приостановлено движение транспорта по площади у железнодорожного вокзала с 20.00 25 апреля до 15.30 26 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, движение городских автобусов с 10.00 до 15.30 26 апреля будет проходить без заезда на привокзальную площадь с использование для посадки и высадки пассажиров временных остановок.

Городская администрация приносит извинения за неудобства и просит горожан заранее планировать свои поездки.

Напомним, поезд будет состоять их двадцати вагонов, на которых представлено более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, экипировки и оборудования террористов. Сразу после этого поезд отправится в Великие Луки.