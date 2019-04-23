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Общество

Ремонт улиц Владимира Сергеева и Комсомольской начался в Острове

23 апреля 2019 года, 11:32

В Острове начался ремонт городских улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Острове начался ремонт городских улиц.
Фото Сергея Герасимова.
Сейчас подрядчик срезает старый асфальт на участках улиц Владимира Сергеева и Комсомольской. В общей сложности предстоит отремонтировать 1,6 километра дорог.

Совсем скоро в городе начнётся ремонт дорог на улицах Матвея Егорова, Меркурьева и Карла Маркса. Контракты с подрядчиками уже заключены.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 в Острове отремонтируют 3,6 километра улиц. Объем финансирования – около 30 миллионов рублей.

Напомним, в Псковской области в 2019 году отремонтируют более 126 километров дорог, установят более 50 камер фотовидеофиксации. Особое внимание уделят тротуарам и пешеходным переходам у детских учреждений.

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