Страховая компания РЕСО-Гарантия стала партнёром Эстафеты «Псковской правды»

РЕСО-Гарантия – универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Компания имеет лицензию на более 100 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность.

Страховое публичное акционерное общество «ЕСО-Гарантия» (СПАО «РЕСО-Гарантия») предоставляет широкий спектр услуг по страхованию физических и юридических лиц. Накопительное страхование жизни предлагает дочерняя компания "Общество страхования жизни «РЕСО-Гарантия».

РЕСО-Гарантия – агентская компания, чья филиальная сеть - одна из крупнейших в России - включает в себя более 900 филиалов и офисов продаж во всех регионах России. Продуктами и услугами РЕСО-Гарантия пользуются около 10 миллионов клиентов – организаций и частных лиц.

Прошедший год стал успешным для компаний Группы РЕСО. Наша прибыль выросла благодаря устойчивому росту страховых сборов без снижения уровня эффективности, а также за счет доходов от инвестиций. Основным каналом продаж остается наша лояльная и профессиональная агентская сеть, которая по данным Банка России является крупнейшей в стране (около 30 тысяч агентов). Чистая прибыль Группы РЕСО по МСФО по итогам 2018 г. увеличившись почти на 71% по сравнению с предыдущим годом.

В Группу РЕСО входит ряд страховых компаний СНГ - «НСК» (Казахстан), «Белросстрах» (Беларусь), «РЕСО» (Армения), также Холдинг имеет стратегического партнера и на территории Украины – «ПРОСТО-страхование».

Начиная с 2009 рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) ежегодно подтверждает рейтинг надежности РЕСО-Гарантия. В настоящее время компании присвоен рейтинг «ruAA+».

Служба кредитных рейтингов Standart & Poor's присвоила РЕСО-Гарантия рейтинг «ВВВ-« прогноз «Стабильный».

РЕСО-Гарантия стала лауреатом главной страховой премии страны «Золотая Саламандра» в нескольких почетных номинациях в 2005, 2008, 2011 и 2012 годах. Также компания является лауреатом общенационального конкурса «Народная марка/Марка №1 в России» в номинации «Страховая компания».

РЕСО-Гарантия в 2017 году заняла 126 место в рейтинге «Эксперт - 600. Крупнейшие компании России».

В Пскове «РЕСО-Гарантия» успешно работает с 2009 года, филиал компании находится по адресу:

Псков, Октябрьский проспект, дом 23/25.

Телефон: +7(8112) 33-10-48.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».