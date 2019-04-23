Дед Соробан пробежит с эстафетной палочкой по Пскову

В команде школы устного счета «Соробан» пять человек: Мария Андреева, Дед Соробан, Ольга Белова, Валентина Борисова и Ульяна Быкова.

- Это будет ростовая кукла, внутри нее – участник нашей команды - рассказывает капитан команды Мария Андреева.

К Эстафете «Псковской правды» 7 мая присоединилась школа устного счета «Соробан». Дед Соробан – главный герой и учитель школы, который учит юных псковичей быстро мыслить – заявлен в качестве участника команды в корпоративном забеге.

- Хотели присоединиться к Эстафете в прошлом году, но не успели, - говорит Мария.– А в этом решили традицию поддержать, но побежим не на скорость, а просто за идею. Тем более у нас такой немного шуточный забег получится. Поддержать нас мы пригласим своих учеников.

Кстати, первая заявка на участие в Эстафете поступила от женской команды сотрудников детского сада № 17.

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».