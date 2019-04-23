Победой «Евро-Керамики» над «ВДВ-Куполом» завершился в регионе хоккейный сезон

Состоялся финал соревнований в областном чемпионате по хоккею с шайбой среди команд трех дивизионов. По традиции хоккейное первенство привлекало неподдельный интерес зрителей, причем с Нового года, сразу в двух городах — Пскове и Великих Луках, где после открытия второго льда некоторые команды проводили домашние игры.

В этом году, отметим, соревнования под эгидой Федерации хоккея Псковской области обзавелись статистикой — теперь подробности игр в цифрах можно узнать на сайте Северо-Западной хоккейной ассоциации. Кроме того, Федерация выступила организатором Кубка области по хоккею, чемпионата города Пскова по хоккею. Также появилась городская федерация хоккея в Великих Луках, которая также провела городское первенство, причем с участием команды «Ястребы» из Западной Двины Тверской области.

В третьем дивизионе областного первенства победу праздновала «Звезда» из Пскова, вторыми стали «Луки-Спорт», а третьи — «Беркут», представляющие Палкино. Во втором дивизионе первое место заняла «Сталь» из Пскова, второе — «Порхов», «Красный Город» — третий. В «вышке» — золото у «Евро-Керамики» из Печор, серебро у «ВДВ-Купол» (Псков), бронза у «Аванты-Остров».

Не обошлось в этом году и без скандалов. Так, как и годом ранее, было совершено нападение во время игры на судью Дмитрия Пошелюка. Был отменен и не проводился Кубок Маргелова (в прошлом сезоне схожая участь постигла Кубок Победы). Кроме того, несколько матчей первого дивизиона завершились до стартовой сирены — одна из команд по различным причинам не выходила на лед, что и произошло в решающей игре 21 апреля между «Евро-Керамикой» и «ВДВ-Куполом»: десантники, опережавшие перед игрой по очкам печерян, получили техническое поражение и стали вторыми.