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Общество

Регоператор ТКО помог псковским школам и детсадам полноценно провести субботники

23 апреля 2019 года, 10:18

«Экопром» помог провести субботники в 90 образовательных организациях Пскова. Об этом пишет Псковской агентство информации, ссылаясь на начальника городского Упраления образования Анну Кузыченко.

«Школы и детсады обратились за помощью к региональному оператору по обращению с ТКО и тут же получили положительный ответ», - рассказала Анна Кузыченко.

«Экопром» предоставил необходимое количество мешков для сбора мусора и сформировал удобный график для его вывоза.

По словам Анны Кузыченко, все вышеперечисленное было сделано на безвозмездной основе.

Напомним, 16 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» руководитель компании «Экопром» Сергей Пайст сообщил, что регоператор примет участие в 200 апрельских субботниках. Кроме того, он рассказал, что корректный перерасчет по квитанциям будетпроизведён в апреле.

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