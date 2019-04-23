Осуждена девушка, которая в Пустошкинском районе обналичила чужие деньги

Жительница Пустошкинского района получила условный срок за кражу денег с чужой банковской карты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что эта девушка воспользовалась банковской картой своей знакомой, которую та забыла у нее дома.

7 января нынешнего года подсудимая, решила снять деньги с карты приятельницы. Так как злоумышленнице был известен пин-код, ей не составило труда обналичить почти 13 тысяч рублей с чужой карты.

Суд наказал женщину условным сроком на два года.