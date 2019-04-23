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Культура

Лучшие «носки для любимого зятя» выберут в Пскове на фестивале «Тёплая весна»

23 апреля 2019 года, 10:02

В субботу, 9 ноября, в Пскове состоится второй областной фестиваль ремесленной культуры «Тёплая весна» на тему «Во всех ты, душечка, нарядах хороша». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Участниками фестиваля могут стать мастера, работающие в различных техниках вязания, валяния из шерсти, занимающихся обработкой меха, художников-дизайнеров и мастеров народного творчества.

По итогам фестиваля выберут лучшую выставочную экспозицию, а также определят победителей в номинациях «театральная сумочка», «псковская дянка», «цаль для торжества», «оригинальная игрушка», «носки для любимого зятя», «зимние аксессуары» «головной убор».

Заявки на участие принимаются до 25 октября:

- по телефонам: 8 (8112) 661749, 622334;

- по электронной почте: remeslo@ocntpskov.ru и nartvor@ocntpskov.ru;

- в Доме ремесел (Псков, улица Некрасова, дом 8).

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