Два года тюрьмы и миллионный штраф получил водитель, сбившей в Опочке детей

Пьяного водителя, сбившего детей на автобусной остановке в Опочке, привлекли к уголовной ответственности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ЧП произошло 26 ноября 2018 года около 7.30. Этот мужчина в пьяном состоянии за рулём «УАЗа» двигался по дороге Новоржев – Опочка. На улице Стученко он выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в автобусную остановку, на которой находились два мальчика и одна девочка. Дети с травмами попали в больницу. Девочка впала в кому. За состоянием здоровья пострадавших пристально следила председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко.

За совершенное преступление ближайшие 2 года преступник проведет в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с виновника аварии в пользу потерпевших 950 тысяч рублей.

Напомним, житель Опочки, сбивший детей, всю ночь пил со своей сожительницей, а утром сел за руль. 48-летний виновник аварии официально нигде не работал и перебивался случайными заработками.

Расследование причин ДТП находилось на личном контроле губернатора Псковской области.