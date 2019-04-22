Александр Котов провел традиционную встречу с омбудсменами Псковской области

«Вы проводите большую работу, хотя возможностей для привлечения помощников у вас по-прежнему не так много. На вас самих ложатся и организационные вопросы, и приём граждан, и отработка обращений, и участие в судах. Но, несмотря на все трудности, работаете вы эффективно», - обратился спикер Собрания к региональным омбудсменам.

Председатель областного Собрания Александр Котов встретился с региональными уполномоченными – по правам человека, по защите прав предпринимателей и по правам ребенка. Встреча прошла накануне сессии регионального парламента, где Дмитрий Шахов, Аркадий Мурылёв и Наталия Соколова выступят перед депутатами с ежегодными отчетами о своей работе.

По итогами предоставленной уполномоченными информации Александр Котов отметил блок проблем, которые требуют участия законодательного органа: в вопросах финансирования, а также в части корректировки законодательства.

«Я бы предложил вам чётко их сформулировать и уже сейчас приступать к совместной работе, не дожидаясь начала бюджетного процесса. Необходимые изменения можно было бы уже сейчас обозначить в сыром виде, - сказал он. - К вопросу о финансировании работы аппарата уполномоченных тоже надо вернуться. Времени достаточно, нужно настраиваться на продуктивную работу и подходить к решению заранее».

Уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова согласилась, что проблемы есть, и их немало, но с учётом прозвучавшего от спикера предложения, остановилась на главном. «У нас впереди оздоровительный сезон, нам нужна очень серьёзная помощь и поддержка в выделении средств на организацию летнего отдыха. Требуется ещё порядка 3,5 млн рублей – это то, что мы пока недополучили», - рассказала омбудсмен.

Наталия Соколова обратила внимание на недостаточные возможности для отдыха, необходимого для детей-инвалидов. Лагерь на территории Новосокольнического района закрыли – его состояние перестало отвечать требованиям. Псковские дети отдыхают в «Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения», но на юге области ничего подобного нет. По мнению уполномоченного по правам ребёнка, для этих целей подошла бы инфраструктура лагеря «Звёздный» в Опухликах. «В современных условиях инклюзивного образования странно, что дети не могут посещать оздоровительные лагеря вместе с остальными детьми», - отметила Наталия Соколова и добавила, что эту ситуацию надеется обсудить с губернатором.

Аркадий Мурылёв назвал своё сотрудничество с областным Собранием в минувшем году плодотворным и напомнил о нескольких принятых законах, предварительно широко обсуждаемых бизнес-сообществом. «Это и закон о дифференцированной ставке по налогу на имущество для производственных помещений, по патентной системе налогообложения, по аренде на земельные участки для субъектов малого и среднего бизнеса. Основная тема, которую мы могли бы теперь вместе проработать – это снижение общей налоговой нагрузки на бизнес», - отметил Аркадий Мурылёв и назвал проблему «переходящей из года в год».

«Мы понимаем, что бюджет у нас дефицитный, что стоят задачи по его наполнению. Но в задачи, которые ставятся национальными проектами, входит увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства. С такими налоговыми ставками мы не сможем достичь показателей», - подчеркнул бизнес-омбудсмен. По словам Аркадия Мурылёва, в некоторых муниципалитетах нет не только роста – очевидно сокращение числа предпринимателей.

Александр Котов согласился, что над законодательством в этой части можно работать, но на этапе разработки необходимо просчитать, насколько те или иные изменения скажутся на увеличении рабочих мест, заработной платы, на количестве зарегистрированных предпринимателей, а главное, какой объём средств эти меры позволят в итоге привлечь в бюджет. «Эту оценку на стадии подготовки необходимо произвести, и такие возможности у нас есть», - добавил Александр Котов.

Дмитрий Шахов отметил особенность итогов годовой работы по защите прав человека: с одной стороны, количество жалоб вдвое уменьшилось, с другой – в шесть раз увеличился поток обращений на нарушения политических прав граждан. «Если говорить о тенденциях, больше всего жалоб поступило на территориальные управления федеральных органов власти, далее по количеству жалоб стоят муниципалитеты, органы государственной власти, но там ситуация минимальная. На высшие органы совсем не жалуются, если не считать, двух обращений», - рассказал уполномоченный по правам человека.

Дмитрий Шахов поблагодарил областное Собрание за обсуждение в формате парламентского часа двух проблем, касающихся защиты экологических прав граждан – в феврале, по обращению омбудсмена, был поднят вопрос о сборе и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Псковской области, а в марте депутаты обсудили перспективы строительства в регионе завода «Титан-Полимер». «Парламентский час ответил на многие вопросы. И самое главное, что к обсуждению проявили пристальное внимание не только граждане, но и сотрудники уполномоченных органов. Это правильно – люди как никогда стали бережно относиться к экологии и хотят жить в экологически чистом регионе, чем и является Псковская область», - добавил Дмитрий Шахов.

Александр Котов в ответ поблагодарил омбудсменов за работу в 2018 году. «Институт уполномоченных работает эффективно. Со стороны Собрания готов пообещать вам помощь и поддержку, как в части подготовки изменений в областное законодательство, так и в вашей повседневной деятельности, в организации вашей работы. Сотрудничество уполномоченных и Псковского областного Собрания депутатов на протяжении всех лет строится конструктивно. Предлагаю и дальше работать в тесном взаимодействии», - резюмировал итог встречи председатель парламента.

Напомним, в соответствии с областным законодательством, регулирующим деятельность уполномоченных, в срок до 1 апреля омбудсмены сдают в Собрание депутатов доклады о своей деятельности, далее информация рассматривается на парламентских комитетах, краткую версию доклада депутаты заслушивают на сессии. Три доклада уполномоченных уже включены в повестку 32-й сессии, назначенной на 25 апреля.