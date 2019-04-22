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Спорт

Михаил Ведерников поручил ликвидировать отставание от графика в реконструкции «Машиностроителя»

22 апреля 2019 года, 17:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 16 апреля проинспектировал реконструкцию стадиона «Машиностроитель». На объекте в котлованах под малую и большую трибуны, административное здание произведена заливка фундаментной плиты, ведется установка фундаментно-стеновых блоков. В то же время по некоторым направлениям работ есть 2-недельное отставание от графика.

Протокол зафиксирует обязательства всех сторон.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Глава региона поручил пересмотреть график, чтобы оперативно ликвидировать существующее отставание и выйти на плановые работы. «Полностью объект должен быть сдан до конца года, но к Ганзе поле, трибуны, саму площадку необходимо привести в порядок», — сказал Михаил Ведерников поручил составить протокол, в котором будут зафиксированы все обязательства генерального подрядчика, субподрядчиков и администрации города.

- Контроль за реконструкцией объекта будет постоянным, — предупредил губернатор.

Сейчас проходит первый этап реконструкции «Машиностроителя». 750 млн рублей были выделены при непосредственном участии губернатора в результате длительной, планомерной работы с профильными министерствами и ведомствами. В рамках первой очереди планируют возвести административное здание, две зрительские трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории. Вторая очередь реконструкции предусматривает реконструкцию малого футбольного поля и здания манежа.

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