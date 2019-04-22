Михаил Ведерников поможет молодым семьям получить жилье

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вмешался в ситуации с получением девятью молодыми семьями из Пскова, Великих Лук и Палкино нового жилья. Накануне нового года семьи оформили пакет документов на предоставление соцвыплаты на улучшение жилищных условий по программе обеспечения жильем молодых семей.

Однако по объективным причинам сертификаты им получить не удалось. Несколько семей из Великих Лук рассказали о сложившейся ситуации губернатору Михаилу Ведерникову, воспользовавшись возможностью обратной связи на сайте Ведерников.рф.

Глава региона лично поручил подчиненным разобраться в причинах, по которым молодые семьи не смогли получить соцвыплаты. Кроме того, из резервного фонда администрации области он выделил 10 млн рублей на сертификаты молодым семьям для получения денег на приобретение жилья.

По словам руководителя комитета по соцзащите Псковской области Армена Мнацаканяна, оформление сертификатов уже идет, молодым семьям собирать документы не надо: соцвыплаты они получат на основании уже ранее собранного пакета документов.