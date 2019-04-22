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Общество

Наталья Ильина: ПсковГУ нужно привлечь учёных, которые приедут сюда семьями

22 апреля 2019 года, 17:00

«Сейчас у меня две первоочередные задачи – Ганзейская майская конференция и стройка студенческого кампуса», - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации временно исполняющий обязанности ректора ПсковГУ Наталья Ильина, возглавившая университет 11 апреля.

Наталья Ильина приступила к исполнению обязанностей 12 апреля.
Фото Дарьи Хватковой.
- Чтобы выполнить эти задачи, должно быть два ресурса – управленческая команда и коллектив, принимающий решения, передавая их студентам, - сказала профессор. – Управленческая команда уже вырисовывается. Внутри коллектива, конечно, есть люди, которые возьмут на себя большие задачи, и вместе с ними мы будем это реализовывать.

Наталья Анатольевна считает, что ПсковГУ и региону было бы полезно привлечь федеральных экспертов, молодых руководителей и учёных, которые приедут сюда семьями.

О том, чего ждать от нового руководителя университете, какие новшества она привнесет в образовательный процесс и каким она видит этот вуз в ближайшие годы, читайте в большом интервью на сайте Псковского агентства информации.

Напомним, Наталья Ильина до недавнего времени работала на посту проректора Ульяновского государственного университета по инновационному развитию. Её предшественницей была Марина Махотаева.

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