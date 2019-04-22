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Общество / Мода

ВКонтакте псковичи могут проголосовать за новую участницу «Модной революции»

22 апреля 2019 года, 15:54

Читатели «Псковской правды», зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте», могут снова принять участие в выборе героини свежего выпуска проекта «Модная революция».

Голосование за претенденток проходит в официальной группе проекта во ВКонтакте. В список потенциальных участниц вошли: 45-летняя руководитель проекта Вечевой Орден и координатор деятельности волонтеров Победы Ольга Родина, 44-летняя служащая армии Наталья Кудрявцева и 30-летняя домохозяйка Екатерина Можейко.

На фото слева направо: Ольга Родина, Наталья Кудрявцева, Екатерина Можейко.
Фото из официальной группы «Модной революции» ВКонтакте.
Голосование продлится до 26 апреля. На момент публикации этой новости лидирует Ольга Родина с результатом в 67.44%.

Не забудьте вступить в группы «Модной революции», торгового центра «ПИК60» и «Псковской правды», чтобы быть в курсе развития событий.

Напомним, в апреле участницей «Модной революции» Марина Дмитриева из Пскова, которая работает медсестрой.

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