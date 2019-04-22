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Общество

Опубликовано расписание богослужений в Троицком соборе Пскова на Страстной неделе

22 апреля 2019 года, 14:36

Стало известно расписание богослужений Свято-Троицкого собора Пскова на Страстной седмице. Информация об этом появилась в официальной группе собора «ВКонтакте».

22 апреля – Великий понедельник. Мученик Евпсихий.

18.00 – Утреня. Первый час. Служащие – священник Антоний Рехлов и диакон Роман Алексеев.


23 апреля – Великий вторник. Мученики Терентий, Помпий и иже с ними.

9.00 – Часы. Литургия. Преждеосвященных Даров. 18:00 – Утреня. Первый час. Служащие протоирей Алексий Воронюк, диакон Александр Короплясов.


24 апреля – Великая среда. Священномученик Антипа. Антипы, епископ Пергама Асийский.

9.00 – Часы. Литургия. Преждеосвященных Даров. 18:00 – Утреня. Первый час. Служащие – священник Антоний Савченко и диакон Антоний Зенкович.


25 апреля – Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.

9.00 – Часы. Божественная литургия. 18.00 – Утреня с чтением 12-ти страстных Евангелий. Служащие – иеромонах Алексий (Годлевский) и все клирики.


26 апреля - Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

9.00 – Царские часы. 18.00 – Вечерня с выносом Плащаницы. Утреня с погребением Плащаницы. Первый час. Служащие – иеромонах Алексий (Годлевский) и все клирики.


27 апреля – Великая суббота. Святой Мартин исповедник, папа Римский.

9.00 – Часы. Вечерня. Божественная литургия. 22.30 – Исповедь. 23.00 – Полунощница. Служащие - иеромонах Алексий (Годлевский) и все клирики.


28 апреля - Светлое Христово Воскресение. Пасха.

0.00 – Крестный ход. Утреня. Божественная литургия. Служащие – Митрополит Тихон (Шевкунов), иеромонах Алексий (Годлевский), диакон Александр Короплясов, диакон Александр Сергеенко, диакон Роман Алексеев, диакон Антоний Зенькович.

9.30 – Исповедь.

10.00 – Поздняя божественная литургия. Служащие – священник Антоний Рехлов, диакон Роман Алексеев.

18.00 – Великая вечерня. Служащие – все клирики. 

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