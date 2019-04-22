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Общество

Компенсацию за приставку к телевизору можно будет получить с 13 мая

22 апреля 2019 года, 12:37

Компенсацию за покупку цифровой приставки для приема цифрового сигнала можно будет получать с 13 мая. Об этом рассказал сегодня в пресс-центре «Псковской правды» глава областного комитета по соцзащите Армен Мнацаканян.

Напомним, на компенсацию могут рассчитывать малоимущие люди, чей доход не превышает прожиточного минимума в 11 536 рублей.

Для того чтобы получить компенсацию, нужно принести в органы соцзащиты по месту жительства: паспорт, чеки, подтверждающие покупку оборудования, справку о доходах за три месяца.

Компенсацию выплатят за оборудование, которое вы приобретали с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. 

Деньги вам зачислят на счет в течение 10-15 дней. Компенсация не может составлять больше тысячи рублей. 

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