Производство пластика не мешает литовской Клайпеде оставаться курортом - руководство «Титана»

Два завода по производству полиэтилентерефталата (термопластик, наиболее распространённый представитель класса полиэфиров - ред.) в литовской Клайпеде не мешают городу оставаться курортным. Такое мнение высказал советник генерального директора по новым технологиям группы компаний «Титан» Андрей Михайлов в ходе круглого стола руководства завода с псковскими общественниками, передает из Омска корреспондент «Псковской правды».
По словам Михайлова, полиэтелентерефталат (ПЭТФ) – сырьё, из которого производят пленку в основном для пищевой промышленности, поэтому требования к производству достаточно строгие.
- В Клайпеде есть два завода по производству этой продукции. Информация о них находится в свободном доступе. Кроме того, Клайпеда – самый большой курортный район, - подчеркнул Андрей Михаилов.
По словам Андрея Михайлова, требования к производству очень строгие.
Фото Светланы Синцовой.
Отметим, что в первую очередь, до 2020 года, в Псковской области хотят построить завод по производству ПЭТФ-гранул.
Напомним, группа компаний «Титан» собирается построить комплекс по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. В работе предприятия будут задействованы 500 человек.
Вот такую продукцию производят и в литовской Клайпеде.
Фото Светланы Синцовой.
Псковские журналисты, общественники и чиновники 21 апреля отправились в Омск по приглашению группы компаний «Титан», чтобы познакомиться с сибирскими предприятиями.