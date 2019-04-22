Производство пластика не мешает литовской Клайпеде оставаться курортом - руководство «Титана»

Два завода по производству полиэтилентерефталата (термопластик, наиболее распространённый представитель класса полиэфиров - ред.) в литовской Клайпеде не мешают городу оставаться курортным. Такое мнение высказал советник генерального директора по новым технологиям группы компаний «Титан» Андрей Михайлов в ходе круглого стола руководства завода с псковскими общественниками, передает из Омска корреспондент «Псковской правды».

По словам Михайлова, полиэтелентерефталат (ПЭТФ) – сырьё, из которого производят пленку в основном для пищевой промышленности, поэтому требования к производству достаточно строгие.