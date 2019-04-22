На «Титане» удивлены резонансу и надеются отметить 30-летие компании открытием завода в Пскове

Генеральный директор группы компаний «Титан» Ян Кирсанов удивлен общественному резонансу в Псковской области, который вызвала новость о строительстве завода «Титан-Полимер». Об этом руководитель сообщил на круглом столе с представителями псковской общественности, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам Яна Кирсанова, группа компаний «Титан» существует уже больше 20 лет и является одной из самых успешных. Омское предприятие «Полиом», на котором побывала псковская делегация, - новое и современное. Рядом стоит завод, построенный чуть раньше - «Омский каучук».

«Надеемся, что 30-летие группы компаний «Титан», мы отметим, открывая завод в Пскове», - заключил Ян Кирсанов.

Напомним, группа компаний «Титан» собирается построить комплекс по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. В работе предприятия будут задействованы 500 человек.

Псковские журналисты, общественники и чиновники 21 апреля отправились в Омск по приглашению группы компаний «Титан», чтобы познакомиться с сибирскими предприятиями.