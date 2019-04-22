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Происшествия

Псковича, который убил и закопал американку, отправили в колонию строгого режима

22 апреля 2019 года, 11:41

Житель Псковской области, убивший областном центре гражданку США, отправился в колонию строгого режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Убийство произошло на берегу реки Псковы в микрорайоне Любятово. В ходе внезапно возникшей ссоры мужчина кулаком ударил девушки, после чего та упала на землю, ударившись головой об камень. Пострадавшая впала в кому, и не подавала признаком жизни.

Пскович, решив, что убил гражданку США, погрузил ее тело в машину и попытался от него избавиться, закопав в безлюдном месте. Перед этим он несколько раз ударил женщину лопатой по голове.

За совершенное преступление пскович проведет за решёткой ближайшие 13 лет.

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