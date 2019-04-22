Великолучанка потеряла более 23 тысяч рублей в попытке продать комнату

Пытаясь продать недвижимость, великолучанка попалась на удочку аферистов и потеряла деньги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

40-летняя жительница Великих Лук в середине апреля разместила в интернете объявление о продаже комнаты. Спустя несколько дней ей позвонила женщина и сказала, что хочет купить это жилье, при этом предложила перевести горожанке предоплату.

Незнакомка попросила великолучанку через банкомат сделать по диктовку пару операций. Выполнив все указания, жительница Великих Лук перечислила звонившей более 23 тысяч рублей. После этого «покупательница» перестала выходить на связь.

Установлено, что номер телефона, с которого звонила мошенница, зарегистрирован в Республике Башкортостан. Адрес, на который великолучанка перечислила деньги находится в Свердловской области.

В связи с этим стражи порядка в очередной раз призываются жителей Псковской области быть предельно осмотрительными при общении с незнакомцами.