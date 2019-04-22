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Происшествия

Паломника, пропавшего в Псковской области два года назад, до сих пор не нашли (ФОТО)

22 апреля 2019 года, 10:58

Псковские полицейские разыскивают 65-летнего жителя областного центра Григорьева Владимира Клавдиевича. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Стражи порядка просят помочь в поисках мужчины.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
23 февраля 2017 года он ушёл из дома и пропал. Владимир Клавдиевич является уроженцем Петрозаводска. Мужчина соблюдает церковные каноны, посещает монастыри и памятные места, почитаемые верующими.

На вид пропавшему 67 лет, рост около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие чёрные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, носит очки. Был одет в светлую водолазку, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», чёрные ботинки на шнурках.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, полицейские просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, +7(911)351-26-80 или 02.

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