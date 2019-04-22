Паломника, пропавшего в Псковской области два года назад, до сих пор не нашли (ФОТО)

Псковские полицейские разыскивают 65-летнего жителя областного центра Григорьева Владимира Клавдиевича. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Псковские полицейские разыскивают 65-летнего жителя областного центра Григорьева Владимира Клавдиевича. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
На вид пропавшему 67 лет, рост около 170 сантиметров, полного телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие чёрные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, носит очки. Был одет в светлую водолазку, пиджак и брюки цвета «мокрый асфальт», чёрные ботинки на шнурках.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, полицейские просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, +7(911)351-26-80 или 02.