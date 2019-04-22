На омском предприятии «Титана» пообещали Пскову ещё более экологичное производство

Псковские общественники и представители средств массовой информации посетили в Омске предприятие «Полиом», занимающееся выпуском различных марок полипропилена, передает корреспондент «Псковской правды».
- Нашему заводу уделяется много внимания, поскольку предприятие построено за счёт частного капитала. Пластика в России не хватает, а полипропилен – достаточно распространенный полимер. Из него изготавливают бытовой пластик, шприцы, одноразовую посуду и даже ковры, - сказал руководитель предприятия Игорь Тихонов.
Отвечая на вопросы общественников он заявил, что производство плёнки – совершенно безопасно.
При строительсте «Полиома» в Омске проходили общественные слушания.
Фото Светланы Синцовой.
- Технологии ушли вперёд. У вас (в Пскове – ред.) будет ещё лучше и безопаснее, - подчеркнул гендиректор предприятия.
Игорь Тихонов отметил, что при строительстве завода «Полиом» в Омске проходили общественные слушания. В год с предприятия в бюджет уходит свыше миллиарда рублей налогов.
Также, псковичи посетили склад готовой продукции и лабораторию по контролю за готовой продукцией.
Справочные стенды в информационном центре «Титан-Полимера» в Пскове.
Фото Дарьи Хватковой.
- С точки зрения безопасности мы не видим проблем. Гранулы испытываем, чтобы определить, какие химико-физические свойства имеет продукт. Остатки мы не выбрасываем в мусорку, они собираются в лаборатории и в дальнейшем используются во вторичной переработке. Ни одна гранула не закапывается в землю. Всё идёт в процесс, - рассказали в лаборатории.
Напомним, группа компаний «Титан» собирается построить комплекс по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. В работе предприятия будут задействованы 500 человек.
Псковские журналисты, общественники и чиновники 21 апреля отправились в Омск по приглашению группы компаний «Титан», чтобы познакомиться с сибирскими предприятиями.