На омском предприятии «Титана» пообещали Пскову ещё более экологичное производство

- Нашему заводу уделяется много внимания, поскольку предприятие построено за счёт частного капитала. Пластика в России не хватает, а полипропилен – достаточно распространенный полимер. Из него изготавливают бытовой пластик, шприцы, одноразовую посуду и даже ковры, - сказал руководитель предприятия Игорь Тихонов.

Отвечая на вопросы общественников он заявил, что производство плёнки – совершенно безопасно.

- Технологии ушли вперёд. У вас (в Пскове – ред.) будет ещё лучше и безопаснее, - подчеркнул гендиректор предприятия.

Игорь Тихонов отметил, что при строительстве завода «Полиом» в Омске проходили общественные слушания. В год с предприятия в бюджет уходит свыше миллиарда рублей налогов.