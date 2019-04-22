Михаил Ведерников помог псковичке попасть на чемпионат мира по танцам в Португалии

Псковичка Анастасия Алексеева, которая представит Псковскую область на мировом первенстве по танцам в Португалии, обратилась в Instagram главы региона Михаила Ведерникова с просьбой о поддержке.

Девушка является студенткой четвертого курса хореографического колледжа искусств имени Римского-Корсакова. В феврале этого года в Орле Анастасия заняла первое место в отборочном туре по современным танцевальным направлений и стилям для чемпионата мира.

«Чемпионат мира по танцам (Dance World Cup)» - крупнейший в мире танцевальный конкурс для детей и молодежи. В нынешнем году «Dance World Cup» пройдет в Браге с 28 июня по 6 июля. Псковичка участвует в категории - «взрослые соло», стиль танца – «хип-хоп».

Губернатор Псковской области поддержал Анастасию Алексееву и выделил из резервного фонда 60 тысяч рублей на поездку в Португалию.