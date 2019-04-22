В центр экологического мониторинга в Омске не поступали жалобы на предприятия «Титана»

Псковские общественники и представители средств массовой информации посетили центр экологического мониторинга и оперативного реагирования в Омске, который был создан в 2018 году и работает в круглосуточном режим, передает корреспондент «Псковской правды».

В плане экологии на город влияют две промышленных площадки. Проблеме охраны атмосферного воздуха уделяется особое внимание. В Омске контроль за его качеством осуществляется на десяти постах. В режиме реального времени мы получаем данные с каждого поста.

По словам Любови Савельевой, для информирования населения создана интерактивная карта, на которой отражаются данные со всех постов.

- Пока что карта работает в полуавтоматическом режиме, но мы надеемся скоро данные будут отображаться в режиме реального времени, - добавила сотрудник.

В центре есть передвижная лаборатория, оборудованная современнейшими анализаторами. Лаборатория контролирует семь загрязняющих веществ, среди которых оксид углерода и диоксид азота.

Ещё одна задача центра при выявлении фактов нарушения – это координация действий надзорных органов.