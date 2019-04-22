В центр экологического мониторинга в Омске не поступали жалобы на предприятия «Титана»

Псковские общественники и представители средств массовой информации посетили центр экологического мониторинга и оперативного реагирования в Омске, который был создан в 2018 году и работает в круглосуточном режим, передает корреспондент «Псковской правды».
В плане экологии на город влияют две промышленных площадки. Проблеме охраны атмосферного воздуха уделяется особое внимание. В Омске контроль за его качеством осуществляется на десяти постах. В режиме реального времени мы получаем данные с каждого поста.
Любовь Савельева, сотрудник центра экологического мониторинга и оперативного реагированияПо словам Любови Савельевой, для информирования населения создана интерактивная карта, на которой отражаются данные со всех постов.
- Пока что карта работает в полуавтоматическом режиме, но мы надеемся скоро данные будут отображаться в режиме реального времени, - добавила сотрудник.
В центре есть передвижная лаборатория, оборудованная современнейшими анализаторами. Лаборатория контролирует семь загрязняющих веществ, среди которых оксид углерода и диоксид азота.
Ещё одна задача центра при выявлении фактов нарушения – это координация действий надзорных органов.
- В любое время в центр поступает информация от жителей. В указанное место выезжает передвижная лаборатория и производит необходимые замеры. С начала работы центра поступило более двух тысяч обращений граждан.
Центр собирает данные в режиме реального времени.
Фото Светланы Синцовой.
Предприятия информируют центр о внештатных ситуациях.
Депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков (ЛДПР) поинтересовался, какой процент обращений по поводу «Полиома» – совместного предприятия группы компаний «Титан».
Жалоб на работу предприятия пока не поступало.
Фото Светланы Синцовой.
- С момента создания центра жалоб на работу предприятий группы компаний «Титан» не было, - подчеркнула она.
Напомним, группа компаний «Титан» собирается построить комплекс по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. В работе предприятия будут задействованы 500 человек.
Псковские журналисты, общественники и чиновники 21 апреля отправились в Омск по приглашению группы компаний «Титан», чтобы познакомиться с сибирскими предприятиями.