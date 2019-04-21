Полиция ищет пропавшего с двумя ожогами на груди

Уголовный розыск ищет Ломакина Сергея Васильевича 1970 года рождения. уроженца областного центра. Ранее он проживал в поселке Череха Псковского района. Родственники утратили связь с пропавшим еще в 2015 году. Приметы: на вид 45 лет, рост 190 см, волосы прямые, темно-русые, короткая стрижка, два ожога в области груди. Был одет в вязаную серую полосатую шапку, темно-серые брюки и серый свитер, матерчатую куртку, мог быть в черных ботинках или сапогах. Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 59-63-22, 911 351 2680 или 02.



