Эстафета «Псковской правды»   Политика   Экономика   Общество   Культура        
0

Общество

Елена Новичкова: Весной хочется подальше убрать темные вещи

21 апреля 2019 года, 09:28

Стилист проекта "Модная революция" Елена Новичкова рассказала, как работала над образом Марины Дмитриевой.

-

Начинаем работу с гардеробом с делового образа, - говорит Елена. - Рабочей одеждой для Марины является медицинская форма, но нам очень захотелось примерить на нее весенний деловой образ. Весной хочется убрать подальше темные вещи и носить одежду из освежающих тканей. Поэтому был выбран брючный комплект из благородной костюмной ткани лазурного цвета. Подбирая нарядный образ, добавим немного нежности в весенний гардероб Марины! Мы подобрали очень женственную модель платья, подходящую как для повседневного, так и для праздничного выхода. Для повседневного образа выбрали яркий образ из дождевика и брюк с лампасами. Это очень модная история в этом сезоне. Этот комплект подойдет для поездки в отпуск, о котором так мечтает Марина .

Выбрать финальный образ было сложно. На мой взгляд, все три комплекта должны быть в гардеробе нашей участницы. Впервые после съемки финала повседневный комплект героиня получает в подарок, а деловой образ приобретает для своего гардероба самостоятельно.

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь.


Подобрать правильный гардероб под силу только настоящему профессионалу
Фото Татьяна Родина
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области правоохранительные органы переведены на особый режим работы
Псковский губернатор взял под личный контроль расследование причин ДТП с велосипедистами
Начались поиски подрядчиков по ремонту дорог в Опочецком, Псковском и Дедовичском районах
Список крупнейших должников опубликовала компания «Газпром Межрегионгаз Псков»
Михаил Ведерников: Идрица – место рождения одного из ключевых символов славы российского оружия
Из-за проведения спортивной Эстафеты в честь Победы псковские автобусы изменят маршруты
Максим Афанасенко: Пскову не хватает единой сети велодорожек
Работающим псковичам предлагают пересесть на велосипеды
Чеченские борцы заняли первые места на первенстве России по ММА в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 апреля 12:12

Удобный сервис для пассажиров

Безналичную оплату проезда планируется ввести на всех псковских маршрутах к Ганзейским дням

Общество
30 апреля 11:03

Пришлось побегать

В Островском районе полицейский получил ожоги лица и рук, помогая спасать дом, загоревшийся от пала травы

Общество
30 апреля 10:58

Сухая весна

Жители Псковской области героически спасают деревни от пожаров после пала травы