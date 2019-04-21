Елена Новичкова: Весной хочется подальше убрать темные вещи

Стилист проекта "Модная революция" Елена Новичкова рассказала, как работала над образом Марины Дмитриевой.

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Начинаем работу с гардеробом с делового образа, - говорит Елена. - Рабочей одеждой для Марины является медицинская форма, но нам очень захотелось примерить на нее весенний деловой образ. Весной хочется убрать подальше темные вещи и носить одежду из освежающих тканей. Поэтому был выбран брючный комплект из благородной костюмной ткани лазурного цвета. Подбирая нарядный образ, добавим немного нежности в весенний гардероб Марины! Мы подобрали очень женственную модель платья, подходящую как для повседневного, так и для праздничного выхода. Для повседневного образа выбрали яркий образ из дождевика и брюк с лампасами. Это очень модная история в этом сезоне. Этот комплект подойдет для поездки в отпуск, о котором так мечтает Марина .

Выбрать финальный образ было сложно. На мой взгляд, все три комплекта должны быть в гардеробе нашей участницы. Впервые после съемки финала повседневный комплект героиня получает в подарок, а деловой образ приобретает для своего гардероба самостоятельно.

Полностью преображение Марины Дмитриевой можно посмотреть здесь.



