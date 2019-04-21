В Гдовском районе прошла реконструкция Ледового побоища

20 апреля, в деревне Самолва Гдовского района в 13-й раз состоялся военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище-2019». В нем приняли участие более 100 представителей клубов военно-исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга, Нарвы, Воркуты, Тулы, Владимира и Пскова.

Пскова.

По традиции мероприятие началось с панихиды по воинам дружины князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище и торжественного митинга у церкви.

Главное мероприятие программы — реконструкция великой битвы состоялось на берегу Чудского озера. Посмотреть на Ледовое побоище собрались сотни жителей Псковской области и гостей региона. Фестиваль продолжился пешими и конными турнирами, сшибками и состязаниями рыцарей. На поляне развернулась средневековая ярмарка.