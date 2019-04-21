В Пскове чествовали детей войны

В Пскове у памятнику партизанского движения прошли мероприятия по чествованию участников трехлетнего оккупационного периода с 1941 по 1944. На мероприятии присутствовали узники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, руководство и личный состав следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, учащиеся многопрофильного лицея №4 г.Пскова.

К мемориалу возложили цветы. Затем в псковском музее осмотрели экспозицию

«Псковский край в годы Великой Отечественной войны".







От имени Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Астаховой Вере Александровне, которая, будучи подростком, внесла существенный вклад в освобождение Псковщины от немецко-фашистских захватчиков и снятие блокады Ленинграда, вручили медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага".