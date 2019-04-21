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Общество

В Пскове чествовали детей войны

21 апреля 2019 года, 08:57

В Пскове у памятнику партизанского движения прошли мероприятия по чествованию участников  трехлетнего оккупационного периода с 1941 по 1944. На мероприятии присутствовали узники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, руководство и личный состав следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, учащиеся многопрофильного лицея №4 г.Пскова. 

К мемориалу возложили цветы. Затем в псковском музее осмотрели экспозицию

 «Псковский край в годы Великой Отечественной войны".


От имени Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Астаховой Вере Александровне, которая, будучи подростком, внесла существенный вклад в освобождение Псковщины от немецко-фашистских захватчиков и снятие блокады Ленинграда, вручили медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага".

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