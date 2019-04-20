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Общество

Алексей Ермаков: Строительство «Титан-Полимера» разрешат только после прохождения всех экспертиз

20 апреля 2019 года, 14:36

Разрешение на строительство будет получено только после прохождения всех экспертиз. Об этом заявил заместитель генерального директора по капитальному строительству псковского завода «Титан-Полимер» Алексей Ермаков 20 апреля на встрече с горожанами в «Сквере искусств».

Представитель «Титан-Полимера» заверил, что разговоры о том, что завод уже стоится – всего лишь слухи. Строительство возможно только поле всех стадий экспертиз. При положительном решении завод будет строиться в два этапа. Первый запланирован на 2020 года, второй – на 2022 год. У первого этапа будет 4-й класс опасности и санитарная зона в 100 метров, у второго – 500 метров.

«Это безвредное производство», - ещё раз подчеркнул замгендиректора по капитальному строительству псковского завода «Титан-Полимер».

Отметим, контролировать проект строительства «Титан-Полимера» под Псковом будет независимая комиссия.

Напомним, группа компаний «Титан» собирается построить комплекс по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. В работе предприятия будут задействованы 500 человек.

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