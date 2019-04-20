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Общество

Независимая комиссия будет контролировать проект строительства «Титан-Полимера» под Псковом

20 апреля 2019 года, 13:08

Независимую комиссию по контролю за проектом строительства завода «Титан-Полимер» создадут в Пскове. Об этом на собрании, посвященному строительству завода, заявил депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков (ЛДПР). Встреча горожан и представителей «Титан-Полимера» проходит в городском «Сквере искусств».

По словам лидера фракции ЛДПР, работа комиссии будет максимально открыта и регламентирована.

«Строительство «Титан-Полимера» - серьёзный вопрос для Псковской области, поэтому подходить к его решению нужно спокойно и размеренно. Его нельзя решать с кондачка, не имея полной информации», - отметил Антон Минаков.

Напомним, группа компаний «Титан» собирается построить комплекс по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. В работе предприятия будут задействованы 500 человек.

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