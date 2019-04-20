Представители профсоюзов Псковской области обвинили Ульяну Михайлову в мошенничестве

«Основные усилия Михайловой сосредоточены на изъятии значительной части доходов, находящихся в совместной собственности ФНПР и облсовпрофа санаторно-курортных организаций в свою пользу под предлогом оказания различных услуг. В частности, санаторий «Хилово», во главе которого стоит муж Михайловой, ежегодно тратит на проведение ремонтно-строительных работ десятки миллионов рублей», - приводит выдержку из документа Псковское агентство информации

Авторы настаивают на том, что санаторий «Хилово» по итогам года показал практически нулевую прибыль, в то время как у семьи Михайловых, а в облсовпрофе работает не только сама Ульяна Александровна, но и возглавляет подчиняющийся профсоюзам санаторий ее супруг, - получили за минувших год порядка 11 млн рублей дохода. Привлекается для работ в санатории и компания, к которой имеет отношение родной брат лидера облсовпрофа.

Напомним, в 2016 году в органы МВД поступало обращение с просьбой отреагировать на ситуацию в санатории «Голубые озера», тоже имеющего отношение к профсоюзам. Тогда для выдачи путевок было создано одноименное общество с ограниченной ответственностью, и двойник санатория получал прибыль в обход самого учреждения.