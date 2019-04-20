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Общество

Представители профсоюзов Псковской области обвинили Ульяну Михайлову в мошенничестве

20 апреля 2019 года, 13:09


В СМИ попали документы, которые представители профсоюзов направили в прокуратуру в надежде разобраться в ситуации внутри Псковского облсовпрофа. Подписавшиеся просят проверить деятельность руководителя Ульяны Михайловой.

Деятельность Ульяны Михайловой вызвала вопросы внутри самих профсоюзов.
Фото из социальных сетей.
«Основные усилия Михайловой сосредоточены на изъятии значительной части доходов, находящихся в совместной собственности ФНПР и облсовпрофа санаторно-курортных организаций в свою пользу под предлогом оказания различных услуг. В частности, санаторий «Хилово», во главе которого стоит муж Михайловой, ежегодно тратит на проведение ремонтно-строительных работ десятки миллионов рублей», - приводит выдержку из документа Псковское агентство информации.

Авторы настаивают на том, что санаторий «Хилово» по итогам года показал практически нулевую прибыль, в то время как у семьи Михайловых, а в облсовпрофе работает не только сама Ульяна Александровна, но и возглавляет подчиняющийся профсоюзам санаторий ее супруг, - получили за минувших год порядка 11 млн рублей дохода. Привлекается для работ в санатории и компания, к которой имеет отношение родной брат лидера облсовпрофа.

Напомним, в 2016 году в органы МВД поступало обращение с просьбой отреагировать на ситуацию в санатории «Голубые озера», тоже имеющего отношение к профсоюзам. Тогда для выдачи путевок было создано одноименное общество с ограниченной ответственностью, и двойник санатория получал прибыль в обход самого учреждения. 

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