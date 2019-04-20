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Происшествия

Пскович, укравший дорогую женскую косметику, может попасть за решётку

20 апреля 2019 года, 11:36

Ранее судимый житель Пскова рискует вновь оказаться на скамье подсудимых за кражу косметики из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.                      

Известно, что в конце марта нынешнего года этот 28-летний мужчина находился в магазине бытовой химии и парфюмерии на улице Советской в Пскове. Прогуливаясь между полок с товаром, он украл десять тюбиков дорогостоящей туши и два набора для контура глаз на сумму почти 3,5 тысячи рублей. В этот же день любитель женской косметики продал украденное.

За преступление, которое он совершил, теперь придётся ответить перед судом. Максимальный срок наказания – два года тюрьмы. 

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