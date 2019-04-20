Лучшего брейк-дансера выберут в Пскове и отправят на международный фестиваль в Ялту

Около 700 человек примет участие в хип-хоп фестивале «Без_предел», который состоится 20 апреля в спортивно-развлекательном парке «Простория». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

От сольных танцоров и коллективов зарегистрирована 221 заявка. География участников широка. Ожидаются танцоры из Смоленска, Ижевска, Екатеринбурга, Харькова, Великого Новгорода, Петербурга, Печор, Новоржева, Острова, Пскова и Великих Лук.

Одним из призов фестиваля станет поездка на крупнейший международный фестиваль хип-хоп культуры «YALTA SUMMER JAM», который пройдёт в Крым с 9 по 14 июля.

Билеты на «Без_предел» можно купить в школе танцев «Dance Family» (Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 10), в хип-хоп центре «Хоть отбавляй» (Псков, Октябрьский проспект, дом 54) и в магазине оригинальных подарков «Хижина» (Псков, улица Советская улица, дом 51).