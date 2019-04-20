В Сквере искусств на «четырёх углах» псковичи встретятся с представителями «Титан-Полимера»

В субботу, 20 апреля, в 12.00 городском «Сквере искусств» на «Четырех углах» пройдёт собрание, посвященное строительству «Титан-Полимер» в регионе. Встречу горожан с представителями группы компаний «Титан» организовал депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков (ЛДПР).

Участники собрания обсудят количество рабочих мест на предприятии, заработную плату, продукцию, объём налогов, которые пойдут в Псковскую область, а также сроки строительства завода.

Отметим, псковские журналисты, общественники и чиновники в воскресенье, 22 апреля, отправятся в Омск по приглашению группы компаний «Титан», чтобы познакомиться с сибирскими предприятиями.

Напомним, группа компаний «Титан» собирается построить комплекс по производству полиэстера и БОПЭТ-пленки в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. В работе предприятия будут задействованы 500 человек.