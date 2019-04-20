Псковские росгвардейцы сдали кровь в преддверии Национального дня донора

Накануне Национального дня донора свободные от дежурства росгвардейцы стали участниками акции по сдачи крови. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В повседневной деятельности стражам порядка приходилось часто сталкиваться с трагедиями, когда пострадавшим нужна экстренная помощь, в том числе переливание крови. В связи с этим росгвардейцы посетили Станцию переливания крови и внесли вклад в дело помощи людям, которым она будет необходима.

Врачи поблагодарили росгвардейцев и отметили, что такие акции помогают спасать жизнь сотням пациентов при проведении срочных и сложных операций.