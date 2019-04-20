Для псковичей, желающих позвонить в колокола Троицкого собора, продлили приём заявок

Запись на участие в Пасхальном перезвоне продлится до 23 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре. Как только регистрация участников завершится, организаторы распределят желающих по храмам и колокольням.

Напомним, Пасхальный перезвон в Псковской области проходит в рамках ежегодного Пасхального фестиваля. Согласно церковному уставу, на колокольню прихожан не пускают, но раз в году делается исключение.

В течение семи дней после Пасхи с 28 апреля по 5 мая двери колокольни будут открыты для всех желающих.

Чтобы стать участником Пасхального перезвона, нужно записаться в теме сообщества Пасхального фестиваля. Организаторы призывают поторопиться, так как количество мест ограничено вместимостью храмов.