Маленьким псковичам расскажут о традициях празднования Пасхи и вручат подарки

С 22 по 26 апреля в Центре народного творчества (Псков, улица Некрасова, дом 10) специально для юных псковичей пройдут интерактивные программы, посвященные пасхальной теме. Детей познакомят с обычаями и обрядами, связанными с празднованием Пасхи на территории Псковской области.

В программе запланированы мультимедийная познавательная программа «Пасхальные традиции псковичей», посещение выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Псковские художественные ремесла», показ мультфильма «Пасхальный колобок» и пасхальные подарки каждому участнику.