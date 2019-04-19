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Общество

Маленьким псковичам расскажут о традициях празднования Пасхи и вручат подарки

19 апреля 2019 года, 17:00

С 22 по 26 апреля в Центре народного творчества (Псков, улица Некрасова, дом 10) специально для юных псковичей пройдут интерактивные программы, посвященные пасхальной теме. Детей познакомят с обычаями и обрядами, связанными с празднованием Пасхи на территории Псковской области.

В программе запланированы мультимедийная познавательная программа «Пасхальные традиции псковичей», посещение выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Псковские художественные ремесла», показ мультфильма «Пасхальный колобок» и пасхальные подарки каждому участнику.

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