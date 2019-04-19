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Общество

Компания «Экопром» предоставила Академии тенниса Пскова мешки для уборки мусора

19 апреля 2019 года, 16:10

Компания «Экопром» 19 апреля помогла организовать субботник Академии тенниса Пскова, предоставив мешки для мусора, контейнеры и помощь с вывозом мусора. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«Экопром» планирует принять участие и в общегородском субботнике 25 апреля.
Фото Псковского агентства информации.
В ходе уборки территории сотрудникам академии удалось собрать семь 120-литровых мешков мусора. В основном это были бутылки, обертки и упаковки из-под чипсов, которые местные жители бросают прямо на улице.

В «Экопром» регулярно поступают обращения от инициативных групп людей.
Фото Псковского агентства информации.
Президент областной Федерации тенниса Антон Васильев поблагодарил директора компании «Экопром» Сергея Пайста за оказанную помощь.

Напомним, 16 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» Сергей Пайст заявил, что компания «Экопром» будет участвовать в 200 апрельских субботниках.

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