Компания «Экопром» предоставила Академии тенниса Пскова мешки для уборки мусора

Компания «Экопром» 19 апреля помогла организовать субботник Академии тенниса Пскова, предоставив мешки для мусора, контейнеры и помощь с вывозом мусора. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Компания «Экопром» 19 апреля помогла организовать субботник Академии тенниса Пскова, предоставив мешки для мусора, контейнеры и помощь с вывозом мусора. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Напомним, 16 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» Сергей Пайст заявил, что компания «Экопром» будет участвовать в 200 апрельских субботниках.