Магазин «Технодром» стал партнёром Эстафеты на призы газеты «Псковская правда»

Магазин товаров для туризма и активного отдыха «Технодром» стал партнёром легкоатлетической Эстафеты , посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Магазин «Технодром» открылся 13 апреля в Пскове. «Технодром» - не просто магазин. Это сообщество для людей, любящих активный отдых. В магазине представлен широкий ассортимент товаров для туризма и активного отдыха: мотоциклы, мопеды, скутеры, велосипеды, электровелосипеды, квадроциклы, лодки, лодочные моторы, прицепы, всё для рыбалки и подводной рыбалки, спортивная одежда, экипировка и аксессуары.

Купить мотоцикл по душе и кошельку - приходите в «Технодром» в Пскове: чопперы и туристические, кроссовые, питбайк, эндуро и спортивные... У нас представлены как новые экземпляры (производители Honda, Сузуки и другие), так и мотоциклы с историей (бывший в употреблении с гарантией): Урал, ИЖ, Минск, Планета, Ява. Подберём подходящий именно вам! При магазине работает мотосервис. Есть Trade-in и рассрочка.

В «Технодром» вы можете купить все виды велосипедов в одном месте в Пскове. Для детей и взрослых, для спорта и отдыха. Детские велосипеды (двухколесный и трёхколесный, с ручкой) Взрослые модели: горный велосипед (маунтинбайк), фэтбайк, фиксед, круизеры, фитнес кросс-кантри, экстрим, двухповесы электровелосипед, утилитарный и дорожный (городской), женский с корзиной, складные. Просто выбирайте нужный вам велосипед. При магазине работает сервис велотехники.

Всё для рыбалки, в том числе и подводной, вы можете купить в Пскове в одном месте - в магазине «Технодром». Лодки, лодочные моторы, удилища, спиннинги, катушки, приманки, оснастка, эхолоты, инструменты. Снаряжение для подводной охоты: гидрокостюмы, подводные ружья, аксессуары для ружей, неопреновые носки и перчатки, ласты, маски и трубки, камеры для подводной рыбалки, фонари, аксессуары и наборы для дайвинга.

«Технодром» не только предоставляет гарантию на технику, но и занимается техническим обслуживанием и ремонтом.

На территории магазина находится большая парковка.

Магазин находится по адресу: Псков, улица 23 Июля, дом 4.

Телефон: 8 (8112) 50-00-55.

Официальная группа «ВКонтакте».

Напомним, Эстафета состоится 7 мая на Октябрьской площади в Пскове. Подать заявку могут команды предприятий в составе 5 человек (мужчины и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины), а также семьи (папа, мама, ребенок не старше 11 лет).

Заявку на участие в корпоративном или семейном забеге можно подать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

Больше фото и видео с Эстафеты прошлых лет смотрите в разделе «Медиа».