Стартовал приём заявок на чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора

Начался приём заявок на чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Соревнования пройдут в рамках первого и второго этапов Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6.

Заявки можно отправлять до 3 мая на почтовый ящик: ai.sol@inbox.ru.

Участниками чемпионата могут стать непрофессиональные футбольные команды Псковской области в трех возрастных группах: младшей (2007 – 2009 годов рождения), средней (2005 – 2006 годов рождения) и старшей (2002 – 2004 годов рождения).

Разрешенный состав команды – от 6 до 10 футболистов. Количество игроков занимающихся в клубах и имеющих лицензии профессионального футболиста не должно превышать двоих человек.

Чемпионат пройдет в три этапа. Первый этап состоится с 4 по 12 мая в муниципальных образованиях Псковской области. Второй, зональный – 18 мая в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках. Областной этап пройдёт 1 июня в Пскове.

Команда, ставшая победителем на областных соревнованиях, примет участие в 3-ем этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола в Петербурге, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.