Переход на цифровое телевидение обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

В понедельник, 22 марта, в 12.00 в пресс-центре «Псковской правды» состоится пресс-конференция о готовности Псковской области к переходу на цифровое телевидение.

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, начальник управления цифрового развития и связи администрации области Денис Матвеев, председатель комитета по социальной защите Армен Мнацаканян ответят на вопросы журналистов, а также расскажут о механизме приобретения ТВ-приставок определенным категориям людей.

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.