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Общество

Пробки в центре города вызвал гарантийный ремонт улицы Советской

19 апреля 2019 года, 13:45

Псковичи в соцсетях жалуются на серьезные пробки в центре города. Одни опоздали на работу, у других дети не смогли вовремя попасть на занятия в музыкальную школу. Время преодоления привычных маршрутов критически увеличилось. По данным «Псковской правды», в настоящий момент самая сложная ситуация на площади Ленина и далее по ходу движения через Октябрьскую площадь по Октябрьскому проспекту до его пересечения с улицей Некрасова.

Как выяснило издание, сегодня до полуночи будет перекрыто движение по улице Советской. Недоступна для автомобилей ее часть от улицы Детской до Октябрьской площади. Информация об этом с извинениями от администрации города размещена на официальном сайте органов местного управления Пскова.

Перекрытие связано с тем, что подрядчик, который в прошлом году плохо справился с ремонтом дорожного полотна, приступил к гарантийным работам. Ранее «Псковская правда» уже рассказывала о состоянии полотна, которое клали в конце прошлого года. Зимний сезон привел его в негодность. Провалы в асфальте и разрушение дороги по шву подрядчик связывал с неблагоприятными погодными условиями и сжатыми сроками ремонта. Глава администрации города Александр Братчиков гарантировал штрафные санкции, если дорогу не приведут в порядок до конца апреля. Накануне, 18 апреля, гарантийный ремонт также прошел на участке улицы Металлистов.

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