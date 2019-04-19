Руководителю «Следа Пантеры» Геннадию Королькову вручили награду на VI Форуме НКО

Администрация Псковской области наградила руководителя «Следа Пантеры» Геннадия Королькова в рамках VI Форума социально ориентированных некоммерческих организаций, который проходит в «Простории» . Благодарственное вручил губернатор региона Михаил Ведерников, пишет Псковское агентство информации.

Глава региона подчеркнул, что реализация национальных проектов – общая задача.

«Задача НКО гармонично включиться в работу, которая проводится на местном и региональном уровне. Мне приятно, что в последние годы государственная поддержка возрастает, и она неформальная. И не только финансовая», - сказал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников отметил, что поставил задачу привлечь в регион грантовых средств на 100 миллионов рублей, тогда как в 2018 году эта сумма была на уровне 32 миллиона рублей.

Напомним, участниками Форума стали более двухсот человек, среди которых эксперты регионального и федерального уровней.