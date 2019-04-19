Михаил Ведерников на Форуме НКО: У нас есть все шансы выйти на новый уровень

За два года псковские некоммерческие организации получили более 25 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии VI Форума социально ориентированных НКО Псковской области, который проходит в «Простории», пишет Псковское агентство информации.

Глава региона сообщил в 2019 году только на первый этап конкурса Фонда президентских грантов псковские НКО подали заявок на 210 миллионов рублей, а за весь прошлый год – на 300 миллионов.

«Это, конечно, пока не деньги, но показатель вашей активности, - заявил Михаил Ведерников к представителям НКО. - Ваши результаты говорят о том, что у нас есть все шансы выйти на новый уровень, заявить о себе не только на Северо-Западе, но и на всероссийских площадках».

На форуме вместе с активистами эксперты регионального и федерального уровней обсудят развитие добровольчества в Псковской области, организацию работы поисковых отрядов, а также взаимодействие государства с некоммерческими организациями.

Вниманию участников представлены следующие секции: культурная среда, правовые аспекты деятельности НКО, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, социальное обслуживание, информационная культура НКО и развитие технологий.

Организатор – форума управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.