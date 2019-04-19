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Общество

Михаил Ведерников на Форуме НКО: У нас есть все шансы выйти на новый уровень

19 апреля 2019 года, 12:30

За два года псковские некоммерческие организации получили более 25 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии VI Форума социально ориентированных НКО Псковской области, который проходит в «Простории», пишет Псковское агентство информации.

Глава региона сообщил в 2019 году только на первый этап конкурса Фонда президентских грантов псковские НКО подали заявок на 210 миллионов рублей, а за весь прошлый год – на 300 миллионов.

«Это, конечно, пока не деньги, но показатель вашей активности, - заявил Михаил Ведерников к представителям НКО. - Ваши результаты говорят о том, что у нас есть все шансы выйти на новый уровень, заявить о себе не только на Северо-Западе, но и на всероссийских площадках».

На форуме вместе с активистами эксперты регионального и федерального уровней обсудят развитие добровольчества в Псковской области, организацию работы поисковых отрядов, а также взаимодействие государства с некоммерческими организациями.

Вниманию участников представлены следующие секции: культурная среда, правовые аспекты деятельности НКО, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, социальное обслуживание, информационная культура НКО и развитие технологий.

Организатор – форума управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

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