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Общество

Более 200 человек стали участниками VI Форума социально ориентированных НКО в Пскове

19 апреля 2019 года, 12:18

VI Форум социально ориентированных некоммерческих организация открылся в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, дом 2) в Пскове. Его участниками стали более двухсот человек, среди которых эксперты регионального и федерального уровней. Среди них – куратор общественных проектов в департаменте по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации президента РФ Яна Лантратова, сопредседатель координационного совета всероссийской организации «Союз добровольцев России» Сергей Бондаренко, директор Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Алексей Матвеев и директор по развитию Фонда Межвузовского студенческого городка города Санкт-Петербург Лейла Федоровская.

Вместе с активистами эксперты обсудят развитие добровольчества в Псковской области, организацию работы поисковых отрядов, а также взаимодействие государства с некоммерческими организациями.

На форуме работают следующие секции: культурная среда, правовые аспекты деятельности НКО, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, социальное обслуживание, информационная культура НКО и развитие технологий.

Организатор – форума управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

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