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Общество

250 сотрудников ищут в семь новых детских садов Пскова и Псковского района

19 апреля 2019 года, 11:59

В Пскове планируют открыть в декабре нынешнего года два новых дошкольных образовательных учреждений. Ещё пять садиков откроются в этом году в Псковском районе.

Детские сады в Пскове появятся на улице Михаила Егорова и в районе улиц Труда и Звездной.

Как сообщили «Псковской правде» в областном комитете по труду и занятости, уже открыт набор сотрудников. Управление образования администрации города Пскова предлагает претендентам на устройство на работу направлять резюме по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 9, кабинет № 2 (телефон 29-04-76), или по адресу электронной почты si.yakovleva@pskovadmin.ru.

ВАКАНСИИ И КОЛИЧЕСТВО СТАВОК

Воспитатель – 26;

Инструктор по физической культуре – 1,5;

Младший воспитатель – 16;

Педагог-психолог – 1;

Музыкальный руководитель – 3;

Уборщица – 1;

Дворник – 2;

Рабочий по обслуживанию здания – 3;

Шеф-повар – 1;

Повар – 5;

Подсобный рабочий – 2;

Сторож – 3;

Машинист по стирке белья - 2;

Делопроизводитель – 1;

Кастелянша – 1;

Кладовщик – 1;

Грузчик – 1;

В Псковском районе строят и планируют открыть в 2019 году новые дошкольные образовательные учреждения, расположенные по адресам:

• деревня Борисовичи, ул. Пражская, дом 8/12;

• деревня Родина, ул. Никольская, дом 6;

• деревня Портянниково, Александровский проезд, дом 4;

• деревня Неёлово;

• деревня Писковичи.

В связи с их открытием управление образования администрации Псковского района предлагает претендентам на устройство на работу направить резюме по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, дом 4, кабинет № 1, или по адресу электронной почты edu@pskovrajon.reg60.ru.

ВАКАНСИИ И КОЛИЧЕСТВО СТАВОК

Воспитатель - 82;

Младший воспитатель - 46;

Учитель-логопед - 4;

Учитель-психолог - 4;

Дефектолог - 4;

Музыкальный руководитель - 4;

Заведующий хозяйством - 4;

Дворник - 5;

Рабочий по обслуживанию зданий - 5;

Повар - 8;

Рабочий по кухне - 5;

Сторож - 5;

Рабочий по стирке белья - 4;

Бухгалтер - 4.

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