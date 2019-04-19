250 сотрудников ищут в семь новых детских садов Пскова и Псковского района

В Пскове планируют открыть в декабре нынешнего года два новых дошкольных образовательных учреждений. Ещё пять садиков откроются в этом году в Псковском районе.

Детские сады в Пскове появятся на улице Михаила Егорова и в районе улиц Труда и Звездной.

Как сообщили «Псковской правде» в областном комитете по труду и занятости, уже открыт набор сотрудников. Управление образования администрации города Пскова предлагает претендентам на устройство на работу направлять резюме по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 9, кабинет № 2 (телефон 29-04-76), или по адресу электронной почты si.yakovleva@pskovadmin.ru.