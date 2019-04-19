250 сотрудников ищут в семь новых детских садов Пскова и Псковского района

В Пскове планируют открыть в декабре нынешнего года два новых дошкольных образовательных учреждений. Ещё пять садиков откроются в этом году в Псковском районе.
Детские сады в Пскове появятся на улице Михаила Егорова и в районе улиц Труда и Звездной.
Как сообщили «Псковской правде» в областном комитете по труду и занятости, уже открыт набор сотрудников. Управление образования администрации города Пскова предлагает претендентам на устройство на работу направлять резюме по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 9, кабинет № 2 (телефон 29-04-76), или по адресу электронной почты si.yakovleva@pskovadmin.ru.
Воспитатель – 26;
Инструктор по физической культуре – 1,5;
Младший воспитатель – 16;
Педагог-психолог – 1;
Музыкальный руководитель – 3;
Уборщица – 1;
Дворник – 2;
Рабочий по обслуживанию здания – 3;
Шеф-повар – 1;
Повар – 5;
Подсобный рабочий – 2;
Сторож – 3;
Машинист по стирке белья - 2;
Делопроизводитель – 1;
Кастелянша – 1;
Кладовщик – 1;
Грузчик – 1;
В Псковском районе строят и планируют открыть в 2019 году новые дошкольные образовательные учреждения, расположенные по адресам:
• деревня Борисовичи, ул. Пражская, дом 8/12;
• деревня Родина, ул. Никольская, дом 6;
• деревня Портянниково, Александровский проезд, дом 4;
• деревня Неёлово;
• деревня Писковичи.
В связи с их открытием управление образования администрации Псковского района предлагает претендентам на устройство на работу направить резюме по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, дом 4, кабинет № 1, или по адресу электронной почты edu@pskovrajon.reg60.ru.
Воспитатель - 82;
Младший воспитатель - 46;
Учитель-логопед - 4;
Учитель-психолог - 4;
Дефектолог - 4;
Музыкальный руководитель - 4;
Заведующий хозяйством - 4;
Дворник - 5;
Рабочий по обслуживанию зданий - 5;
Повар - 8;
Рабочий по кухне - 5;
Сторож - 5;
Рабочий по стирке белья - 4;
Бухгалтер - 4.